Trainingssache: Vertrieb braucht mehr Fans

Vertrieb verdient mehr Wertschätzung

James Peltier

Incentive an der Uni Gießen: In internen Verkaufswettbewerben können die Studierenden sich für die jährliche Exkursion nach Whitewater/ Wisconsin qualifizieren und sich dort international messen. Die Justus-Liebig-Universität ist das einzige Mitglied der „University Sales Center Alliance“ außerhalb der USA.

An amerikanischen Unis hat Vertrieb einen anderen Stellenwert

Wholey möchte Außendienst professionell begleiten

Bei Ferrero habe er gelernt, was alles dazu gehört, um erfolgreich zu verkaufen. Innerhalb von fünf Jahren stieg er vom Außendienstmitarbeiter zum Key Account Manager und schließlich Verkaufsgruppenleiter auf. Er habe "gigantisch gute Schulungen" bekommen, aber auch gelernt, "wie man die Ärmel hochkrempelt und mit der harten Realität des Jobs umgeht", was so viel heißt wie: viele Stunden auf der Straße verbracht und ganz allein im Auto Erfolge wie Misserfolge weggesteckt. "Es ist ein gut bezahlter Job und er verdient die entsprechende Wertschätzung", formuliert Alexander Grimm seine Mission gegenüber jungen Absolventen und Gründern.Professor Alexander Haas hat als Sohn eines Edeka-Händlers schon früh den Spaß am Verkaufen erlebt. Seit 2012 gehört er mit seinem Lehrstuhl für Marketing und Verkaufsmanagement an der Justus-Liebig-Universität in Gießen zu den wenigen Professoren, die einen Vertriebsschwerpunkt setzen."Von 236 Marketing-Lehrstühlen geben nur neun Vertrieb als Interessenschwerpunkt an", schrieb die private Hochschule WHU schon 2011, als sie den den ersten reinen Vertriebslehrstuhl in Deutschland eröffnete. Seitdem ist nicht allzu viel passiert, weiß Haas. "Viele Unis wollen sich mit Vertrieb nicht abgeben und sehen das als Randthema im Marketing, das weder schillert noch glänzt". Es werden jede Menge Experten für Konsumgütermarketing, Marken- und Produktmanagement ausgebildet, "obwohl die Wirtschaft händeringend Verkaufsexperten sucht." Für den Handel noch viel dringlicher als für andere Branchen, zeigt der aktuelle Hays-Fachkräfteindex.In den USA sei das anders, beobachtet Alexander Haas: "Das berühmte Verhandlungstraining für Sales-Leute trägt die Elite-Universität Harvard nicht nur im Namen, es stammt von dort und wird in Gießen selbstverständlich gelehrt." Seine Studenten nähmen regelmäßig an internationalen Verkaufswettbewerben in Form von Rollenspielen teil und waren schon mehrmals Europasieger. "Die kostenlose Exkursion in die USA zum jährlichen Wettbewerb gehört zu den Incentives, mit denen wir für unseren Schwerpunkt Vertrieb werben."Denn auch Haas kennt das Phänomen, "dass im ersten Semester alle auf ihren Händen sitzen, wenn ich frage, wer denn später in den Vertrieb will." Wie spannend es sei, sich hineinzudenken in das Geschäftsmodell des Kunden, um den Verkauf voranzubringen, dass man dazu weder Plaudertasche noch extrovertiert sein muss, "das verstehen unsere Studierenden erst im Lauf der Zeit."Auch die Orchestrierung der Vertriebskanäle, die Möglichkeiten der Automatisierung im Sales, etwa mit ChatGPT, kann er als intellektuelle Herausforderungen vermitteln, so dass gegen Ende des Studiums von 450 Anfängern pro Jahr immerhin 50 bis 100 Vertrieb als Berufsziel angeben. Haas’ Engagement findet Resonanz: "Die Unternehmen, die uns kennen, lassen uns nicht mehr los. Manche haben schon vier bis fünf Absolventen hintereinander eingestellt."Vielleicht hat das Startup Wholey bald Bedarf: Seit 2020 ist das Unternehmen im Handel mit tiefgekühlten Smoothie Bowls. "Bislang war der Außendienst nicht so wichtig, weil es im TK-Bereich nicht um Zweitplatzierungen geht", erklärt Philipp Stahr, Co-Founder und Managing Director von Wholey. Doch das ändert sich gerade: Seit Mai 2023 will Wholey sich mit zuckerreduzierten Granola-Müslis und Aufstrichen, alle Bio und plant-based, in über 3 000 Märkten von Kaufland, Hit, Globus bis zu den Drogeriefilialisten etablieren. Dies werde über zentrale Lagerlistung gesteuert. "Im zweiten Schwung müssen wir an Rewe und Edeka herantreten. Und dabei spielt der Außendienst eine große Rolle." Fünf Leute sind schon im Sales-Team. Stahr setzt auf einen Mix aus erfahrenen Profis wie Ex-Marktleitern und "jungen, hungrigen Leuten".Für operative Unterstützung hat der Gründer Alexander Grimm engagiert. "Er fährt mit den Leuten raus und gibt ihnen Feedback zu ihren Gesprächen." Zuvor habe Grimm den Außendienst und die Geschäftsleitung geschult in Verhandlungstechniken und der Perspektive des Handels. Die Konkurrenten im Cerealienregal sind "Giganten", weiß Stahr. Deshalb sei es ihm so wichtig, die Interessen und Anforderungen des Handels genauso zu verstehen wie "die ganze Kette bis zum Kunden."