Transformation: Toom auf dem Weg zu New Work

Toomunity-App •Einzel- und Gruppenchats

•Zeitwirtschaft (My Plano)

•Lernarena

•Gehaltsportal

•Aufgaben

•Digitale Rabattkarte

•Ideenwerkstatt

•Gesundheitsmanagement

•Einbindung Betriebsrat

•Interne Stellenbörse

•Kalenderfunktion (folgt in Kürze)

•Störungsmeldungssystem - Ticket eröffnen (folgt in Kürze)

Toom sei bei dem neuen System eine Art "Frontrunner" für die Rewe-Gruppe und habe My Plano als erste Einheit komplett auf alle Märkte ausgerollt. Seitdem es seit Beginn des Jahres mit Daniela Büchel eine Vorständin für die Themen Personal und Nachhaltigkeit auf Gruppenebene gebe, werde der Austausch zwischen den Geschäftsfeldern noch mehr gefördert, etwa durch gemeinsame Workshops: "Jetzt ist das extrem wichtige Thema Personal in der Rewe Group ganzheitlich auf Vorstandsebene aufgehängt."Denn im Wettbewerb um immer weniger qualifizierte Mitarbeitende gilt es, hervorzustechen. Daher beschäftige sich Toom damit, New Work sowohl in der Zentrale als auch in den Märkten weiterzudenken. In der Verwaltung sieht sich das Unternehmen mit Angeboten wie Telearbeit an bis zu drei Tagen schon "sehr attraktiv" aufgestellt. "In einzelnen Fällen gehen wir bei großem Expertenwissen auch darüber hinaus mit individuellen Abmachungen, um beispielsweise IT-Fachkräfte zu bekommen", sagt Czoske. Zudem gibt es für alle Mitarbeitenden die Möglichkeit zu einer Pflegeauszeit oder einem sechsmonatigen Sabbatical. Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie voranzubringen, bietet Toom die Möglichkeit zum Jobsharing auf Marktleiterebene an. Größte Herausforderung sei hierbei, dass sich zwei Partner finden müssen.Für die Angestellten in den Märkten erprobe der Baumarktbetreiber aktuell in zwei Dutzend Filialen, ob die Vier-Tage-Woche bei gleicher Bezahlung und Arbeitsstundenzahl – je nach Bundesland z.B. 37,5 Stunden pro Woche – eine Option ist. Allerdings sei die körperliche Belastung ein einschränkender Faktor, das Ergebnis sei offen. Wettbewerber Hornbach ermöglicht allen Mitarbeitenden seit Januar eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, darunter die Aufteilung der vollen Wochenarbeitszeit auf vier Tage.Toom experimentiert damit, weitere New-Work-Instrumente auf die Fläche zu bringen. Denn auch Filialmitarbeitende profitierten von agilen Methoden, sagt Czoske. So arbeiteten etwa einige Marktteams bei Projekten angelehnt an die sogenannte Kanban-Methode und visualisieren die anstehenden Aufgaben auf Karten (japanisch: Kanban) auf einer großen Tafel. Mitarbeitende suchen sich selbst aus, welche Aufgaben sie bearbeiten. "Damit müssen die Kollegen Fähigkeiten der Selbststeuerung mitbringen. Die Marktleiter müssen es schaffen, loszulassen." Wöchentlich wird besprochen: Was ist geschafft, was muss verschoben werden? "Agilität ist für uns alle ein Thema: auf der Fläche, in der Zentrale und natürlich auch in der Geschäftsführung."