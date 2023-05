Sein Erfolgsgeheimnis mag der Discounter nicht verraten: Schub habe die Wiederaufnahme von Karriere-Events gegeben. Doch dieser Post-Corona-Effekt kam allen Arbeitgebern zugute. "Die eigenen Karriere-Kanäle wie die Karriere-Website und der Instagram-Kanal werden regelmäßig mit neuen Inhalten bespielt, die Kanal- und Formatauswahl wird ausgewertet und bei Bedarf optimiert", nennt Aldi Süd als weiteren Erfolgsfaktor. Doch auch hier sind Rewe, Lidl und Co. sicher ähnlich professionell aufgestellt.Auffällig: Die Vollsortimenter rangieren nicht nur bei Wirtschafts-Studierenden meist hinter den Discountern. Im Gesamtranking aller Arbeitnehmer verlieren Rewe und Edeka damit auf Platzierungen unterhalb der Top 50 an Strahlkraft. Die Konsumgüterbranche ist bei den Studierenden ohnehin beliebter als der Handel, also auch für die Professionals (Akademiker mit Wirtschaftsstudium im Job). Deren Favoriten nach Adidas sind 2023 Coca-Cola, L’Oréal, Nike und Ferrero. Diese schaffen es auch auch im Gesamtranking unter die Top-50. Nestlé, im Vorjahr noch ein Neuzugang in den Top 100, konnte 2023 nicht an Momentum gewinnen.Bei den Schülern belegen Thalia, Douglas und H&M die ersten Ränge im Handel. dm folgt auf Platz fünf. Aldi Süd auf Platz 6 und Aldi Nord auf Platz 8 sind die einzigen Lebensmittelhändler unter den Top-Ten. Edeka und Lidl teilen sich Platz 14, Rewe folgt auf Platz 18. Im Gesamtranking rutschen die Vollsortimenter damit wiederum unter "ferner liefen." In der Gunst aller Schüler hat vor allem Aldi Süd den Aufstieg geschafft von Platz 35 auf 22. Besonders glücklich ist man in Mülheim bestimmt auch über das Abschneiden bei den "Digitals" unter den Schülern: Hier wird vor Aldi Süd (Platz 28) nur ein Händler genannt, und das ist Thalia. Selbst in der Gruppe der Schüler, die ein Abitur anstreben und offenbar wenig LEH-affin sind, kommt Aldi Süd vergleichsweise gut weg als erster Kandidat auf Platz 40. Summa summarum hat der Handel aber bei Schülern Terrain gut gemacht: Er überholt 2023 die Automobilindustrie und hat nach dem öffentlichen Sektor die zweitmeisten Branchenfans.Als "sehr wichtige" Faktoren bei der Arbeitgeberwahl nennen alle Schüler an erster Stelle Kollegenzusammenhalt, sinnvolle Tätigkeit und erst auf Platz drei das Gehalt. Kein Wunder, die Azubi-Gehälter sind stetig angehoben und auch angeglichen worden. Die wichtigsten Informationsquellen sind – noch vor der Berufsberatung an der Schule – die Recherche mit dem eigenen Smartphone und Social-Media. In der Konsumgüterindustrie zieht es Schüler vor allem zu Coca-Cola, gleich nach Top-Star Adidas, und auch Nestlé, Beiersdorf und Henkel schaffen es in die Top-10.Den Praxis-Check zu dem Außenimage, von dem sich Schüler und Studierende naturgemäß meist leiten lassen bei der Nennung ihrer Top-Arbeitgeber, bieten die Rankings der Fachkräfte und Professionals. Wo die "alten Hasen" sich gern bewerben würden, gewinnt in Zeiten des Fachkräftemangels an Bedeutung. Genau wie ein Blick auf die Kriterien bei der Arbeitgeberwahl, die Trendence ebenfalls erhoben hat: Sie machen deutlich, wie sich "Konsumgüterfans" vom Durchschnitt der Bewerber unterscheiden (Team und Wertschätzung toppen Geld). Denn dort, wo die Abweichungen besonders groß sind, kann man zukünftig Schwerpunkte setzen bei der Bewerberansprache.So erwarten Wiwi-Absolventen mit FMCG-Neigung mit 48 100 Euro Gehalt etwas weniger Geld als der Durchschnitt (50 800). Wertschätzung steht mit 62,6 Prozent Nennungen deutlich über Gehalt (51,5). Beim durchschnittlichen Wiwi-Studierenden dagegen liegen Wertschätzung (60,6) und Gehalt (58,3) deutlich enger beieinander: Das eine kann das andere nicht kompensieren.Noch vor dem Gehalt nennen Konsumgüter-Fans persönliche Entwicklung und Kollegenzusammenhalt als wichtige Auswahlkriterien. Darauf hebt das Employer-Branding im Handel jetzt schon deutlich ab. Genügsamer sind FMCG-Fans auch – passend zur Team-Orientierung – was ihre Erwartungen an selbstständiges Arbeiten angeht (FMCG 33,2 versus 42,1 Prozent) sowie den Unternehmenserfolg, Status und Prestige. Den verortet das Gros der Studierenden wohl eher bei den Gesamtsiegern Apple, Daimler, BMW und Co.Die Professionals in der Konsumgüterindustrie verdienen mit 61 300 Euro brutto 2 000 Euro weniger als der Durchschnitt und arbeiten mit 42,1 Stunden etwas länger. Wenn Sie der Handel für sie in Frage kommt, zieht es Berufserfahrene mit Wirtschafts-Diplom zuerst zu Amazon, dann dm, Aldi Süd, Ikea, Aldi Nord und Rewe. Rund 20 Prozent suchen aktiv, mehr als das Gros der Professionals, wo nur 15 Prozent eine konkrete Wechselabsicht haben.Bei den kaufmännischen Fachkräften der Branche ist der Gehaltsunterschied zum Durchschnitt noch eklatanter: Mit 33 700 brutto verdienen Profis in Handel und FMCG-Industrie gut 4 000 Euro weniger als der Durchschnitt. Die Favoriten für einen Jobwechsel ähneln denen der Akademiker: Amazon, dm, Aldi Süd und Nord. Bei den Praktikern belegt aber auch Edeka einen soliden sechsten Platz.Zu den größten Einzelerfolgen in den 2023er Rankings zählt Robindro Ullah von Trendence dm. "dm-Drogeriemarkt ist einer der größten Gewinner unter allen 120 Arbeitgebern und schafft es erstemals unter die Top-10." Zu weiteren Konsumgüter-Aufsteigern des Jahres zählt er Amazon, Adidas, Coca-Cola, Hugo Boss und Zalando. Bemerkenswert sind für den Marktforscher die Zuwächse von Aldi, aber auch Lidl, Rewe und Edeka in der besonders hart umkämpften Zielgruppe der Informatiker. "Hier haben die genannten Arbeitgeber ganz offenbar viel in ihre spezifische Arbeitgebermarke investiert." Zu den größten Branchenverlierern des Jahres zählt der Trendence-Chef die Automobilbranche. "Sie verzeichnete in diesem Jahr größere Verluste – hier hat vor allem Tesla massiv an Attraktivität verloren." Viele deutsche Autobauer führten zwar noch im Gesamtranking, aber nicht mehr auf extrem hohen Niveau. "Durch diese Entwicklung werden ‚Marktanteile‘ frei und andere Branchen wie der Handel profitieren."