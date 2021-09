Anhören

Umgang mit Ungeimpften Lohnfortzahlung in Quarantäne auf 2G beschränkt

Wer nicht geimpft und nicht genesen coronabedingt in Quarantäne gehen muss, bekommt spätestens ab 1. November keine Lohnfortzahlung mehr.

Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch mehrheitlich geeinigt, berichtet die dpa. Betroffen davon sind nur Menschen, die eine Impfempfehlung haben. Bislang war es so: Wenn ein Arbeitnehmer in eine behördlich angeordnete Quarantäne versetzt wurde, bekam er weiter seinen Lohn, den sich der Arbeitgeber vom Staat erstatten lassen konnte. Dies ist jetzt nur noch bei geimpften und genesenen Mitarbeitern möglich.