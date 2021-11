"Händlerinitiativen sind extrem hilfreich für den Einstieg", beobachtet Sina Gritzuhn, die beim Food Innovation Camp in Hamburg mit Partnern wie Rewe Nord, Bünting, Chefs Culinar oder Dennree kooperiert. "Wenn die Strategie des Startups stimmt, kann es mit der Listung ganz schnell gehen." Trotzdem sei das erst die Eintrittskarte. "Gespräche mit den Händlern sind schwer zu bekommen. Und wenn die Preisvorstellung nicht stimmt oder ich noch in Manufakturgröße produziere, stoße ich schnell an meine Grenzen." Wo man sich schlau macht? "Wir bieten Workshops an, bei denen Startups mit echten Einkäufern Verhandlungen führen, der Rest ist Learning by Doing."Ob die Offenheit für Startups im Handel anhalte, sei schwer abzuschätzen. "Auf jeden Fall springen immer mehr Konzerne und Handels-Eigenmarken mit auf den Zug", beobachtet sie. Das erhöht den Preisdruck auf kleine Startups. "Was sie für den Handel aber wertvoll macht, ist ein oft sehr enger Kontakt zu ihrer Community. "Und Kundenbindung weiß der LEH zu schätzen." Sie helfe beim Rausverkauf aus den Regalen – der zweiten Bewährungsprobe für Startups.