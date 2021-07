Anhören

Urlaubsgeld Nur jeder Zweite bekommt das Extra

Knapp jeder zweite Beschäftigte in Deutschland erhält 2021 Urlaubsgeld. Der Einzelhandel gehört bei den Branchen zu den Top Ten.

In der mittleren Gruppe zahlt er seinen Mitarbeitern im Schnitt 1352 Euro im Westen und 1278 Euro im Osten. Das zeigt die Analyse des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Ob die Extra-Zahlung kommt oder nicht, darüber entscheidet laut WSI vor allem die Tarifbindung: 73 Prozent der Beschäftigten in tarifgebunden Unternehmen der Privatwirtschaft bekommen ein Urlaubsgeld, 35 Prozent sind es in Unternehmen ohne Tarifvertrag.