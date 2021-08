Foto: Aldi Nord

V.l.n.r.: Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen; Torsten Janke, Geschäftsführer Immobilien und Expansion Aldi Nord; Norman Kuhn, Key Accounter der Kinderzentren Kunterbunt gGmbH; Antje Biniasch, Leitung Milchmäuse KiTa

Vereinbarkeit Aldi Nord bekommt die erste Kita

Es sagt viel darüber aus, wie sich die Kultur bei den Discountern wandelt, wenn am neuen Campus von Aldi Nord als erstes eine Betriebs-Kindertagesstätte öffnet. Pünktlich zum Beginn des Kindergartenjahres ging letzte Woche in Essen-Kray die Kita "Milchmäuse" an den Start.

Noch nie zuvor hat Aldi Nord sich für Kinderbetreuung stark gemacht. Nun soll die Kita mit dem gleichen Namen wie die Aldi-Kindersnacks die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. Die Einrichtung hat 72 Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren, 20 Prozent sollen Anwohnern des Stadtteils offenstehen. Im nächsten Jahr werden rund 1 200 Personen die neue Zentrale beziehen.