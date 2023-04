Anhören

Vergütung Bei Frauen steigt das Gehalt weniger : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Von den nominalen Lohnerhöhungen haben Frauen im vergangenen seltener und schwächer profitiert als ihre männlichen Kollegen. Das zeigt eine Umfrage des Jobportals Indeed unter 1 000 Beschäftigten.

So durften sich 56 Prozent der Männer über mehr Geld freuen, aber nur 47 Prozent der Frauen. Weibliche Beschäftigte haben Anfang 2023 durchschnittlich brutto 79 Euro mehr Gehalt pro Monat bekommen als im Vorjahr, Männer 132 Euro mehr. Relativ ähnlich profitieren Männern und Frauen von Tarifverträgen, die 43 Prozent der Männer und 38 Prozent der Frauen ein erhöhtes Einkommen bringen, gefolgt von der Inflationsprämie (23 bzw. 21 Prozent). Unter den Niedriglohn-Beschäftigten den Hilfskräften haben 37 Prozent der Frauen innerhalb der letzten zwölf Monate von einer Gehaltserhöhung profitiert, bei den Männern sind es mit 54 Prozent deutlich mehr. Von den jungen Menschen mit ein bis fünf Jahren Berufspraxis bekommen 50 Prozent aller weiblichen Beschäftigten mehr Geld, bei den Männern liegt der Anteil auf dieser Karrierestufe bei 66 Prozent. In der Führungsetage wird die Lücke geringer: Im Senior-Level mit mehr als fünf Jahren Berufspraxis bekommen 55 Prozent der Frauen eine Gehaltserhöhung, in einer Führungsposition sogar 59 Prozent. Bei den Männern sind es im Senior-Level 62 Prozent und in der Führungsposition 66 Prozent.