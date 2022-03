Fressnapf

Vergütung bei Fressnapf "Wir kennen unsere Baustellen"

Bisher bewegte sich Fressnapf am unteren Rand dessen, was im Handel bezahlt wird. Ab April bekommen alle Beschäftigten mindestens 12 Euro pro Stunde.

Herr Berger, das ist ein Riesensprung, oder?



Insbesondere ist es eine bewusste und nachhaltige Investition. Wir werden, losgelöst vom neuen gesetzlichen Mindestlohn, mehrere Millionen Euro investieren.



Was ist der Grund?



Wettbewerbsfähigkeit: Der Teich wird kleiner und die Angler werden mehr. Noch mehr Schub gibt uns die interne Entwicklung: Wir brauchen qualifizierte Leute, die unser Ökosystem auf die Fläche bringen. Im Moment sind stationäre Läden für Futtermittel und Spielzeug unser tragendes Geschäftsmodell und so bezahlen wir auch. Aber in Zukunft geht es neben Märkten, Offline- und Online-Welt sowie Sortimenten wesentlich mehr um Services und Dienstleistungen.