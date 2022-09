h, h

IT-Entwickler gefragte Experten

Weitere Reduzierungen

Mindestlohn

Um die Positionen vergleichbar zu machen, definierten die WTW-Vergütungsexperten Rollen, denen bestimmte Tätigkeiten im Retail-Business zugeordnet werden können. Der Spezialist Remote Sales beantwortet im Online-Business eingehende Kundenanfragen bezüglich Produkt- und Dienstleistungsinformationen und identifiziert in diesen Gesprächen Zusatzverkaufsmöglichkeiten, nimmt Bestellungen entgegen, schließt Verkäufe ab, verwaltet Kundenakten und ergänzt notwendige Dokumentationsunterlagen. Er oder sie identifiziert und qualifiziert potenzielle Kunden und protokolliert diese Kundengewinnungsaktivitäten in computergestützten Tracking-Systemen.Ein individueller oder teambezogener Verkaufsbonus ergänzt möglicherweise das Grundgehalt. Der Chanel-Sales-Spezialist ist an der Schnittstelle zu den Vertriebspartnern tätig, erforscht und konzeptioniert Absatzwege und -netzwerke und baut diese auf. So die Beschreibungen der Rollen, die laut WTW neben dem IT-Entwickler zweistellig zugelegt haben."Das sind beides Positionen, die im operativen Business angesiedelt sind", sagt Nicole Fischer. Betrachtet wurde in dem Retail-Gehaltsvergleich ausschließlich das Grundgehalt: Prämien oder Boni flossen nicht ein. "Diese bewegen sich für die Rollen, die wir im Handel betrachtet haben, auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau."Diejenigen Mitarbeiter, die die neuen Vertriebsexperten unterstützen, indem sie Kundenangebote erstellen, Aufträge bearbeiten, entsprechende Daten verwalten und Berichte erstellen, gehören wie die Marketing Manager ebenfalls zu den Gewinnern. Sie legten zu, wenn auch nicht zweistellig. Der Manager Einkauf, eine Tätigkeit, die sich durch die neuen Vertriebswege weniger stark verändert hat, konnte nach der Analyse von WTW seine Vergütung nur moderat steigern. Mit einem mittleren Gehalt von über 86 000 Euro ist er oder sie der bestbezahlteste in der Liste der für den Gehaltsvergleich ausgewählten Tätigkeiten.Dass auch die IT-Entwickler gefragte Experten für die Unternehmen in der Pandemie waren und auch weiterhin sind, ist nicht überraschend. Auch diese Mitarbeiter legten 2021 gegenüber 2019 um knapp 17 Prozent zu. Erfreulich, dass auch die Logistik-Mitarbeiter an der Basis, sprich im Lager, die die Ware ein- und auslagern, die Bestände im Blick haben, kommissionieren und zum Versand bereitstellen, von einem Gehaltsplus profitierten. Auf einem zwar niedrigen Gehaltsniveau, dem untersten der betrachteten Tätigkeiten, fällt es mit einem Plus von 8 Prozent deutlich aus.Stagnierende bis leicht rückläufige Gehälter verzeichneten dagegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit klassischen Tätigkeiten im Kundenservice, in der Filiale und im Vertrieb beschäftigt sind. Sowohl der Manager Kundenservice als auch der operativ Tätige im Customer Support konnten nach der Umfrage von WTW beim Gehalt zwischen 2019 und 2021 nicht punkten. Das gilt auch für den stationären Filialleiter und den Channel-Experten, der Vertriebspartner anwirbt und Groß- und Einzelhändler koordiniert und unterstützt.Erstaunlich, dass das Gehaltsniveau des klassischen Filial-Mitarbeiters sich nach der Analyse von WTW im Jahresvergleich 2019 zu 2021 ebenfalls reduziert hat, und zwar mehr als das des Filialmanagers. Auf niedrigem Basisgehalt von 33 500 (Median) Euro verlor der Verkäufer/die Verkäuferin in der Filiale über die Jahre mehr als 3 Prozent. "Es hat durch Corona eine Umschichtung auf dem Arbeitsmarkt stattgefunden, es gab Beschäftigte zum Beispiel aus der Gastronomie, die sich ein verbindliches Beschäftigungsverhältnis im Retail gesucht haben", so Fischer zu einem Erklärungsansatz.Der Schwenk hin zum Distanzhandel, von dem der Food-Handel weniger betroffen war und ist als der Nonfood-Sektor, hat zu Verschiebungen bei den Gehältern geführt. Es haben sich neue Aufgaben und Tätigkeiten herausgebildet, die einen entsprechenden Teil des Gehaltsbudgets beanspruchen. "Diejenigen, die die Fahne im stationären Handel hochgehalten haben, zählen nicht zu den Gewinnern", lautet Fischers Fazit.Dass es dabei zu Umverteilungen und Verschiebungen kam, ist nicht überraschend. Vor allem, wenn wie im ersten Corona-Jahr 2020 die Budgets für Gehaltssteigerungen rückläufig waren. Das sind Zahlen aus dem aktuellen WTW Salary Report, die sich auf alle Branchen beziehen. Immerhin: Für 2022 haben die Unternehmen eine Steigerung des Personalbudgets von 3 Prozent geplant.Und wie wirkt sich der Anstieg des Mindestlohns aus? - "Dieser entfaltet eine Sogwirkung", sagt Fischer, "damit sich die Abstände zwischen den Gehaltsklassen und Gruppen wieder einrichten." Die Inflation sei teilweise bereits über die Mindestlohnerhöhung eingefangen worden.Als Vergütungssystem für die Zukunft empfehlen die Experten ein flexibles Modell mit (temporären) Zulagen und Benefits, ausgerichtet auf Projekte, besondere Fähigkeiten (Skills) und Rollen. Weg von der Vergütung eines Jobs hin zu einer Vergütung von Rollen beziehungsweise Skills, lautet das Credo der modernen Vergütungspraxis. "Sollte die Inflation dauerhaft anhalten, müssen Unternehmen noch strategischer planen, welchen Mitarbeitergruppen, sie mit welchen Vergütungsinstrumenten und Nebenleistungen einen Ausgleich bieten", so Fischer.