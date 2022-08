Anhören

Vergütung Jedes zweite Startup beteiligt Mitarbeiter : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Jedes zweite Startup in Deutschland beteiligt seine Mitarbeitenden am Unternehmen. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber den 44 Prozent des Vorjahres.

Weitere 40 Prozent können sich eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Zukunft vorstellen, nur 7 Prozent schließen sie grundsätzlich aus. Das zeigt die Befragung von rund 150 deutschen Tech-Startups des Digitalverbands Bitkom. Am weitesten verbreitet sind sogenannte virtuelle Beteiligungen, die 41 Prozent der Startups nutzen. Sechs Prozent geben Anteilsoptionen aus, drei Prozent echte Anteile. Nur 15 Prozent der Startups bieten allen Mitarbeitenden eine Kapitalbeteiligung an. Ein Drittel macht dieses Angebot nur Führungskräften. Die Hälfte beteiligt neben der Spitze ausgewählte Personen.