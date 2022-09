Anhören

Merken



Vergütung Lidl UK liegt vorn bei Stundensätzen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Lidl erhöht zum zweiten Mal in diesem Jahr in Großbritannien die Löhne. Das Einstiegsgehalt steigt vom 1. Oktober an von 10,10 Pfund je Stunde auf 10,90 Pfund (12,50 Euro), teilt der Einzelhändler mit.