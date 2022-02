Anhören

Vergütung Mindestlohn steigt in vielen EU-Staaten : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

18 EU-Staaten haben zum Jahreswechsel ihren Mindestlohn erhöht, einige westeuropäische überschreiten dabei die 10-Euro-Grenze. Mit aktuell 9,82 Euro bleibe Deutschland derzeit hinter Frankreich, Irland und den Benelux-Ländern zurück, heißt es im neuen Mindestlohnbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

Führt Deutschland im Oktober 12 Euro Mindestlohn ein, toppt das nur Luxemburg mit 13,05 Euro. Deutlich niedriger sind die Mindestlöhne in Südeuropa. Sie reichen von 3,83 Euro in Griechenland und 4,25 Euro in Portugal bis zu 6,06 Euro in Spanien. Keinen Mindestlohn haben Österreich, die nordischen Länder und Italien. Für Deutschland entspricht ein Mindestlohn von 12 Euro in etwa der Schwelle von 60 Prozent des Medianlohns, die international als Richtwert für ein angemessenes Mindestlohnniveau gilt. Auch die Europäische Kommission bezieht sich in ihrem Entwurf für eine Europäische Mindestlohnrichtlinie laut WSI auf dieses Kriterium.