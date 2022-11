Vergütung: Rossmann zahlt Inflationsbonus

Anhören

Alls sozialversichungspflichtigen Mitarbeiter bei Rossmann dürfen sich in diesem Jahr über eine Sonderzahlung von 500 Euro freuen - zusätzlich zum Weihnachtsgeld. Verkaufshilfen bekommen 250 Euro.

"Unsere Mitarbeiter zeigen einen enormen Einsatz und sorgen sich zugleich, was die kommenden Monate mit sich bringen werden", sagt Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung. Sie am Unternehmenserfolg zu beteiligen und in dieser herausfordernden Zeit unterstützen zu können, sei der Geschäftsführung und der Familie Roßmann ein elementares Anliegen. Bis zum 31.12.2024 gibt die Bundesregierung Arbeitgebern die Möglichkeit, pro Jahr jedem Mitarbeiter bis zu 3.000 Euro Inflationsausgleichprämie steuerfrei auszuzahlen. Wenn die wirtschaftliche Lage es zulässt, will Rossmann sich mit der Prämie auch im kommenden Jahr bei den Mitarbeitern bedanken.