Leider nein. An diesem Punkt klaffen Selbst- und Fremdbild auseinander. So sehen nur 8 Prozent der Führungskräfte in unserer Umfrage beim Führen auf Distanz die Gefahr eines Kontrollverlustes bei sich selbst. Spricht man dagegen mit den Mitarbeitenden, stellt man fest, dass diese bei ihren Vorgesetzten oft die Angst vor Kontrollverlust wahrnehmen. Die latent vorhandene Angst gestehen sich viele nicht ein, denn das wäre mit ihrem Selbstbild nicht vereinbar.Da hilft nur Bewußtsein zu schaffen dafür, dass eine neue Ära angefangen hat, und dass das Team mich als Führungskraft sogar entlastet. Im ersten Schritt könnten zum Beispiel kleinere Aufgaben ins Team abgegeben werden. Dann beschäftigt sich die Führungskraft mit den Stärken und Schwächen der einzelnen, was eine wichtige Voraussetzung für eine neue Kultur ist. Und dann muss regelmäßig darüber gesprochen werden, wo steht das Team, was wurde gelernt, und was kann besser gemacht werden. "Wir schaffen das nur gemeinsam" ist die Botschaft, die idealerweise bei allen im Team ankommt.Führen auf Augenhöhe heißt nichts anderes, als dass die Führungskraft den Mitarbeiter als Experten seiner Arbeit anerkennt, sprich die fachliche Kompetenz und Erfahrung respektiert und diesen Menschen in seiner Entwicklung fördert und fordert. Es geht gar nicht anders, denn die Führungskraft ist angesichts der Wissens- und Informationsflut und der Schnelllebigkeit von Produkten, Prozessen und Projekten angewiesen auf jeden Einzelnen. Der Job der Führungskraft ist es, dafür zu sorgen, dass gemeinsame Ziele erreicht werden, aber ebenso wichtig ist die Verantwortung für die Menschen und deren Entwicklung zu übernehmen. Ich würde gerne mal einer Führungskraft begegnen, die Spaß daran hat, Menschen weiter zu entwickeln.Ja, auf jeden Fall. Vor allem am Anfang bis die Prozesse stehen. Im Tagesgeschäft ist dann weiterhin viel mehr Kommunikation und Koordination erforderlich, um für Transparenz und eine Teamidentität zu sorgen.Ich schaue, dass die Menschen sich wagen, auch unangenehme Dinge anzusprechen. Ich frage nach Meinungen und Ideen und zeige auch, dass ich als Führungskraft "schlechtere" Tage habe, überfordert oder verletzlich bin. Ich mische Teams, damit sich keine Subkulturen bilden. Das sind wichtige Grundsätze.Die Alpha Collaboration löst das dominante Alpha-Tier ab. Die Zukunft ist eine bereichs- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit, bei der sich alle Beteiligten einbringen. Das ist die neue Formel.