Anhören

Merken



Vier-Tage-Woche Positive Bilanz aus Pilotprojekt in UK : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Nach einem sechsmonatigen Test der Vier-Tage-Woche ziehen die beteiligten Firmen und Mitarbeiter eine positive Bilanz. Weniger Stress registrieren 39 Prozent der Beschäftigten, für 48 Prozent blieb das Stresslevel auf gleichem Niveau und für 13 Prozent stieg es an.

Knapp die Hälfte der befragten Mitarbeiter geben an, zufriedener mit ihrer Arbeit zu sein. Für knapp zwei Drittel nahmen positive Gefühle in Bezug auf die Arbeit zu und für 37 Prozent verbesserte sich die physische Gesundheit. 60 Prozent stellen fest, dass sie Arbeit und Betreuungsaufgaben leichter vereinbaren können, so die Ergebnisse der Abschlussstudie.



Auf Unternehmensseite wird positiv vereichnet, dass die Zahl der Krankheitstage zurückging und die Zahl der Mitarbeiter, die die Unternehmen verließen, um 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank. Die Produktivitätssteigerung konnte die Arbeitszeitverkürzung bei Lohnausgleich ausgleichen, lautet das Fazit der Sozialwissenschaftler, die das Projekt begleiteten. 61 mittelständische Unternehmen mit insgesamt knapp 3 000 Mitarbeitern nahmen ab Juni 2022 teil und reduzierten ihre Arbeitszeit um 20 Prozent, ohne die Gehälter anzupassen. Fast alle Unternehmen wollen die Arbeitszeitverkürzung beibehalten, meldet die Initiative "4 Day Week Global".