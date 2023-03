Anhören

Vorstandsposten Frauenanteil steigt langsam

Am 1. März 2023 sind die Vorstände der 160 deutschen Börsenunternehmen in DAX, MDAX und SDAX mit 583 Männern und 120 Frauen besetzt.

Das sind 21 Frauen mehr als im September 2022 und entspricht einem Frauenanteil von 17,1 Prozent.

Bei der Neubesetzung von Vorstandspositionen seit 1. September 2022 wurden erstmals fast ebenso oft Frauen (29) wie Männer (32) berücksichtigt, meldet die gemeinnützige Allbright Stiftung, die sich für mehr Frauen und Diversität in Führungspositionen einsetzt.



"Es braucht dieses Tempo, damit wir Anschluss finden an das Niveau anderer westlicher Industrieländer. Der Frauenanteil von 17 Prozent in den Vorständen ist im internationalen Vergleich noch immer sehr niedrig und fast die Hälfte der 160 Börsenunternehmen hat noch keine einzige Frau im Vorstand," kommentieren die Geschäftsführer der Stiftung Wiebke Ankersen und Christian Berg die Lage.



Der Zuwachs beim Frauenanteil in den Vorständen gehe vor allem auf die 40 großen DAX-Konzerne und die Unternehmen im SDAX zurück. Beiersdorf und DWS haben nach dem 1. September 2022 jeweils eine weitere Frau in den Vorstand berufen und gehören nun neben Airbus, Allianz, Deutsche Telekom und Mercedes Benz zu den sechs Unternehmen an der Frankfurter Börse, in deren Vorständen bereits je drei Frauen arbeiten, so die Auswertung der Stiftung.