Nein. Ein fester Rahmen gibt zwar Sicherheit. Aber das findet im Vor- und Unterbewussten statt. Was wir bewusster wahrnehmen, ist die Freiheit, selbst zu bestimmen, wie und wo wir arbeiten. Es ist schwierig, wieder eine Verbindlichkeit des miteinander Arbeitens herzustellen.Das hängt von der persönlichen Situation ab. Viele haben das Homeoffice zu schätzen gelernt: Die Zeit mit der Familie, der Wegfall von Fahrzeiten. Dieser Gewinn an Freiheit wird intensiver wahrgenommen als die beschriebene Verunsicherung. Rational wollen wir das erhalten. Aber es gibt natürlich andere, die auch im Lockdown lieber im Unternehmen gearbeitet haben. Insgesamt ist die Sehnsucht nach Normalität in der Bevölkerung groß. Die Arbeitgeber müssen den richtigen Weg zu mehr Präsenz finden und die Perspektive der Mitarbeiter berücksichtigen.Sinnvoll ist ein gemeinsamer Diskurs darüber, wie Zusammenarbeit künftig gestaltet wird. Unternehmen sollten das Homeoffice nicht komplett aufgeben. Reine Präsenzpflicht ist keine Lösung, sie muss einen Mehrwert haben. Es macht zwar Sinn, einen festen Rahmen zu etablieren, der Nähe und gemeinsame Erlebnisse ermöglicht. Doch wie dieser Rahmen gestaltet wird, daran sollte das Team mitwirken. Das Ergebnis kann ein regelmäßiges festes Meeting mit Anwesenheitspflicht sein, darüber hinaus mag es aber Spielraum für Flexibilität geben. Im Detail lässt sich das nur im Dialog entwickeln.In der Kommunikation sollten Arbeitgeber die positive Erfahrung des unmittelbaren Miteinanders in den Vordergrund rücken. Individueller Spirit lässt sich nur erleben, wenn alle Zeit im Unternehmen verbringen. Wenn man beim Kaffee den Flurfunk mitbekommt, die Kollegen in ihren Umgangsformen erlebt. Das ist eine Wahrhaftigkeitserfahrung, die den Zusammenhalt und die Verbundenheit stärkt. Daran gilt es anzuknüpfen. Dennoch wird die Bereitschaft unterschiedlich sein. Wenn jemand nur fünf Minuten entfernt wohnt, ist die Hürde, mal schnell ins Büro zu springen, niedriger, als wenn jemand 250 Kilometer überwinden muss und in den vergangenen zwei Jahren wunderbar von zuhause gearbeitet hat.Das ist möglich. Dann müssen Mitarbeiter und Unternehmen sich über Prioritäten klar werden und entsprechende Konsequenzen ziehen. Kann sein, dass Anwesenheit für die Aufgabe elementar ist. Kann auch sein, dass es weiter auf Distanz funktioniert.Wir brauchen persönliche Begegnungen, dann kommt wieder mehr Stabilität in die Geschäftsbeziehungen. Der soziale Kitt ist auch bei externen Kontakten wichtig. Dennoch wird die Suche nach Kontrolle zunehmen. Wir werden nicht genau so zu Präsenztreffen zurückkehren, wie es vor der Krise üblich war.Der Prozess der Zusammenarbeit muss intensiver begleitet werden. Es funktioniert weniger, ein Angebot abzugeben und später fertige Ergebnisse zu präsentieren. Auf dem Weg dahin gilt es, die Kommunikation mit dem Kunden aufrecht zu erhalten, ihn kontinuierlich einzubeziehen. So müssen wir Vertrauen "on the go" schaffen, wenn es nicht durch gewachsene persönliche Nähe aufgebaut werden konnte.