Jugendliche stehen im Mittelpunkt der Weihnachtsaktion von Penny. Erstmals verlost der Discounter dabei sechs Ausbildungsplätze in Berlin und Hamburg.

Dazu gehört jeweils auch ein Platz in einer WG. "Gerade junge Menschen haben während der Pandemie ein Höchstmaß an Solidarität gezeigt und eigene Interessen zurückgestellt, um Ältere zu schützen", sagt Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel der Rewe Group und COO Penny. "Sie haben einen hohen Preis bezahlt. Dafür wollen wir uns stellvertretend bedanken und etwas zurückgeben." Der Penny Weihnachtsfilm läuft seit wenigen Tagen auf Social Media und ab Donnerstag in den Kinos.