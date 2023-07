Anhören

Neue Technologie wie KI wird Unternehmen rasant verändern. Doch aktuell gibt es noch großen Nachholbedarf bei Schulungen für Mitarbeiter.

In den Belegschaften zahlreicher deutscher Unternehmen gibt es einen großen Nachholbedarf an Fortbildungen im Bereich KI. Laut einer Studie vom Personaldaten-Dienstleister Visier haben sich gerade einmal 13 Prozent über KI bereits intensiv informiert, lediglich 23 Prozent haben beruflich oder privat mit KI-Tools experimentiert. Dabei besteht Handlungsbedarf: Fast die Hälfte der Befragten (45 Prozent) glaubt, dass es höchstens zwölf Monate dauern wird, bis KI-Fähigkeiten in ihrer Position zum Einsatz kommen werden.