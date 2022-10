Anhören

Bis zum 30. November können sich Berufsstarter aus Handel und der Gastronomie um einen Platz im Botschafterprogramm neun renommierter Weingüter bewerben.

Diese kooperieren seit 30 Jahren unter dem Namen "Die Güter". Wer einen Platz bekommt, kann vom 30. Januar bis 10. Februar 2023 tief in alle Bereiche der Arbeit auf einem Weingut und in die Vermarktung von Spitzenweinen einsteigen. Dazu gehört auch ein Abschlussabend aller Teilnehmern auf dem Weingut Georg Breuer in Rüdesheim am Rhein. Viele Betriebe nutzen das Programm als Incentive für ihre besten Auszubildenden.