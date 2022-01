... blickt eine Mitarbeiterin bei der Einführung am ersten Arbeitstag peinlich berührt auf ihre lackierten Nägel. Hätte sie die Schulung vorher gemacht, wäre sie ohne Lack gekommen.Ja. In der Lebensmittelwirtschaft herrscht Personalmangel. Die gelungene Integration ausländischer Arbeitskräfte ist eine Aufgabe für Betriebe und Gesellschaft. Darum wollen wir auch Videos zu Leben, Regeln und Kultur in Deutschland mehrsprachig anbieten.Ganz ehrlich: Ich habe selbst Schulungen gegeben. Irgendwann wurde mit bewusst, dass ich ständig das Gleiche erzähle. Ich wusste, das geht digital effektiver. Aber es muss sehr gut gemacht sein und die Leute bei ihren heutigen Medien- und Sehgewohnheiten abholen.Komplexe Sachverhalte müssen so vereinfacht werden, dass alle Mitarbeiter sie unabhängig vom Bildungsgrad verstehen und sicher im Arbeitsalltag anwenden können. Es geht um wertschätzende Wissensvermittlung auf Augenhöhe, die auf keinen Fall langweilig ist. Sonst guckt sich das heute keiner mehr an.