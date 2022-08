Anhören

Apple-Mitarbeiter wollen nicht ins Büro

Apple-Chef Tim Cook möchte wieder den persönlichen Austausch fördern und appelliert an seine Mitarbeiter, drei Tage pro Woche zurück ins Büro zu kommen. Doch diese haben eine Petition aufgesetzt, in der sie ortsflexibles Arbeiten fordern.

Sie machen sich stark dafür, mit dem direkten Vorgesetzten individuell zu vereinbaren, wie oft man in der Zentrale sein muss. Schließlich hätten sie äußerst erfolgreich in den beiden Pandemiejahren aus dem Homeoffice gearbeitet. Denn in den USA war es länger als in Deutschland der einzig mögliche Arbeitsort. Auf Slack, schreibt die Financial Times, sollen sich schon 10 000 Unterstützer der Gruppe Pro-Remote-Work angeschlossen. Ein starkes Argument für ihre Produktivität haben die Apple-Mitarbeiter: Die Marktkapitalisierung des wertvollen Tech-Riesen hat sich seit Februar 2020 auf 2,8 Billionen Dollar verdoppelt.