Anhören

Merken



"Work from anywhere" Baby-One schafft klare Regeln für Homeoffice-Standorte : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

In der letzten Woche hat der Münsteraner Händler Baby-One viel Lob bekommen für seinen Vorstoß, Homeoffice allen Mitarbeitern der Zentrale europaweit zu ermöglichen.

"Wir wollten einfach klare Regeln für alle Spielarten der Mobilarbeit finden", erklärt Baby-One-Syndikus Katja Jungfermann. Man habe sich mit externen Beratern ausgetauscht, um Leitlinien zu finden dafür, wer wie lange im Ausland bleiben darf, welche Dinge er oder sie beachten muss und welche Stellen zu informieren sind. Selbstverständlich sei es auch möglich, länger am Urlaubsort zu bleiben, um von dort aus zu arbeiten. Diese Option betrachtet die Juristin aber eher als Extra-Schmankerl. Im Regelfall werde die Freiheit der Leitlinie "Work from anywhere" von den 160 Mitarbeitern der Zentrale vor allem dafür genutzt, von ganz Deutschland aus zu arbeiten.