41 Prozent der Top-Führungskräfte in Deutschland klagen über Burnout, zeigt eine aktuelle McKinsey-Studie. Denn selten waren die Anforderungen höher: Neben dem Tagesgeschäft, Krisenbewältigung, Transformation, Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeitsprojekten muss das Führungspersonal auch eine zunehmend anspruchsvolle Mitarbeiterschaft managen. Diese erwartet neben hyperspannenden Aufgaben und einem „Chef auf Augenhöhe“ flexible, hybride Arbeitsformen, Diversität, gute Bezahlung und Förderung.Um auf dem Bewerbermarkt attraktiv zu sein, steigen die Arbeitgeber auf die neuen Anforderungen ein: „Von Anfang an stehen Sie im Mittelpunkt bahnbrechender Innovationen, erhalten spannende Aufgaben, leiten Initiativen und übernehmen Eigenverantwortung“, liest man auf der Karriereseite eines großes Markenartiklers. Doch wer hohe Wirksamkeit verspricht, muss auch liefern – und weiteren individuellen Anforderungen gerecht werden: Mitarbeiter möchten Work und Life genauso ideal verbinden wie eigene Werte mit dem Firmen-Purpose. „Passt der Job nicht, wird er passend gemacht“, zählt Xing zu den vier Jobtrends des Jahres. Er äußert sich in zwei Formen: Die Beschäftigten geben alles, um Erfüllung zu finden, oder reduzieren ihren Job, bis er sich in ihr Privatleben fügt – Quiet Qutting genannt.In diesem Umfeld rät Arbeitsforscher Hans Rusinek zur Rückbesinnung darauf, dass Arbeit nur eine Sinnquelle von vielen ist.Coach Jannike Stör gibt Tipps für erfülltes Arbeitenund Knack&Back-Managerin Hanna Sturm zeigt, wie sie selbst ihren Job für sich passend gemacht hat.