Gegen die Kombination aus "Work" und "Vacation" ist schwer zu argumentieren, seitdem das Homeoffice akzeptiert ist. Vor allem dann, wenn der Mitbewerber das Arbeiten aus Rom oder Thessaloniki schon erlaubt. Die Regularien sollten Unternehmen besser heute als morgen kennen.

81 Prozent achten darauf, ob Workation möglich ist

Morgens im Meer schwimmen, dann an den Laptop und abends durch das Küstenstädtchen bummeln? Beim Kosmetikhersteller Cosnova ist Workation, also Arbeiten fernab vom Wohnort, ein Kind der Pandemie. "Wir haben hier eine bunte Mischung aus Nationalitäten und als wir alle aus dem Homeoffice arbeiten mussten und Reisebeschränkungen galten, nutzten einige Mitarbeitende die Chance, aus ihrem Heimatland zu arbeiten", erklärt Christine Fink, Director People & Organisation bei Cosnova. Mit lieb gewonnenen Gewohnheiten sei das so eine Sache. "Die gibt man nicht gern auf." Also wurde Workation relativ nahtlos in die Post-Pandemie-Zeit übernommen. Mit klaren Regeln: maximal zwei Wochen pro Jahr, nur in Europa und der Schweiz.Und das, obwohl Cosnova sich nach dem Startschuss für die Rückkehr ins Büro im Mai 2022 als "Office first company" definierte. "In der Produktentwicklung oder bei der Gestaltung der Supply-Chain-Prozesse der Zukunft tut es uns gut, zusammenzusitzen", so Christine Fink. Gleichzeitig sei ihr sehr bewusst, "dass sich der Way of working verändert hat. Eine Rückkehr in den Januar 2020 gibt es nicht. Wir wollen gut ausgebildeten Talenten etwas bieten."Was man denn noch alles tun soll für die Work-Life-Balance der Mitarbeiter, mag manche Führungskraft gereizt fragen. Gleichzeitig zeigt eine aktuelle PwC-Umfrage, wie schnell der jüngste New-Work-Spross Wurzeln schlägt. Teilgenommen haben 1 000 in Deutschland beschäftigte Personen, die grundsätzlich ortsunabhängig arbeiten können: Für 81 Prozent der 18- bis 29-Jährigen kommt eine Workation nicht nur in Frage, sie spielt auch für einen Jobwechsel eine wichtige (53 Prozent) bis sehr wichtige (28 Prozent) Rolle. Dieses "Fluchtmotiv" verfängt ebenfalls bei 81 Prozent der 30- bis 39-Jährigen.