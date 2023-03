YBF bei Fairtrade: Vom Trend zum Wert

Der Klimawandel stellt Kleinbauern im globalen Süden vor Probleme. Wie die Lebensmittelbranche trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage hierzulande ihrer Verantwortung nachkommen kann, war Thema bei der Young Business Factory der LZ.

Im Handel ist schon viel passiert

Für fair gehandelte Produkte sind es gerade keine einfachen Zeiten. Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage schauen viele Verbraucher beim Einkauf derzeit besonders auf den Preis. Verunsicherung war bei der Young Business Factory der LZ in Kooperation mit Fairtrade Deutschland dennoch nicht zu spüren. "Der stärkste Impuls, in Nachhaltigkeitskategorien zu denken, geht von den Jungen aus", erklärte Stephan Grünewald, Gründer des Rheingold-Instituts. Die in Umweltfragen sensiblere Generation Z trage beim Lebensmitteleinkauf eine schwere Last. Fairtrade-Produkte zu wählen, sei eine Möglichkeit, sich davon zu befreien. "Beim Einkauf kann ich jeden Tag einen Unterschied machen", betonte auch Benjamin Drösel, Commercial Director bei Fairtrade Deutschland."Nachhaltigkeit hat den Schritt von einem Trend hin zu einem Wert gemacht", zeigte sich auch Kerstin May, Leiterin Nachhaltigkeitskommunikation bei der Rewe Group, überzeugt. Das Thema werde bleiben. In den vergangenen 30 Jahren sei bei der Rewe in puncto Fairtrade schon viel passiert. "Oft ist auch der Einkäufer der Treiber dahinter."Wie Aldi Süd seine Verantwortung innerhalb der Lieferkette über das Siegel hinaus übernehmen will, erläuterte Imke Schulze Kalthoff am Beispiel des Eigenmarken-Produkts Choco Changer. Die Tafeln seien nicht nur fairtrade-zertifiziert, so die Corporate Responsibility Managerin der Aldi Süd Holding, sondern würden auch nach den Prinzipien der "Tony’s Open Chain"-Initiative von Tony‘s Chocolonely produziert. Das bedeute etwa, dass der verwendete Kakao über die gesamte Lieferkette rückverfolgbar sei und den Bäuerinnen sowie Bauern der Ertrag der Nebenernte abgekauft werde, "um eine gewisse Abnahmesicherheit zu gewährleisten".