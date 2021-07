Wie die Kommunikation mit den Kunden durch datengestützte Tools verbessert wird, steht im Fokus der Young Business Factory Now "Digitalisierung des Handels – Kundenbindung durch Data Driven Marketing". Der interaktive Livestream der LZ richtet sich am 9.9.21 ab 11.15 Uhr an den Führungsnachwuchs aus Handel und FMCG-Industrie.

