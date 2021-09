YBF Now: Social-Media-Erfolg im Handel

Anhören

Young Business Factory Now Social-Media-Erfolg im Handel

Der Edeka-Kaufmann Johannes Esslinger legt sich per Tiktok, Insta & Co. gerne mal mit Wettbewerbern wie Aldi oder Lidl an, setzt Promotions in Szene und trifft den Humor seiner Kunden.

Bei der "Young Business Factory Now" spricht er über sein Erfolgskonzept auf Social Media. Welche Chancen, Herausforderungen und Nutzen bringt das? Wie kann die Markenartikelindustrie unterstützen und das Aktionsgeschäft profitieren? Das LZ-Event für den Führungsnachwuchs aus Handel und Industrie lädt zu Diskussion und Networking ein. Der interaktive Livestream der LZ findet am 5. Oktober 2021 ab 11.15 Uhr statt. Jetzt anmelden: lebensmittelzeitung.net/ybfnow