Young Business Factory Klimaschutz durch fairen Handel : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Wie Industrie und Handel in Zeiten des Klimawandels Verantwortung am Ursprung ihrer Lieferketten übernehmen können, diskutieren die Teilnehmer der Young Business Factory der Lebensmittel Zeitung am 21. März 2023 in der Fairtrade-Zentrale in Köln.

Aldi Süd und die Rewe Group geben Einblicke in ihre Initiativen, das Rheingold Institut zur neuesten Forschung zum Thema. Jetzt anmelden: www.lebensmittelzeitung.net/ybf