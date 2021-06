Young Business Factory Now

Das digitale LZ-Event ‚YBF Now’ für den Führungsnachwuchs der Branche findet mit den Edeka Kaufleuten Dieter Hieber und Karsten Pabst am 15. Juli statt.

Motto: Marktmanagement in herausfordernden Zeiten – Menschen, Marken, Motivation. Was kann man tun, wenn der Umsatz einbricht und Planbarkeit unmöglich ist? Wie setzt man Schadensbegrenzung praktisch um, motiviert dennoch die Mitarbeiter und begeistert die Kunden? Welche Erkenntnisse fließen in die anstehende Öffnungsstrategie nach Corona? Jetzt anmelden: lebensmittelzeitung.net/ybfnow