ZEW-Studie Personalnot bedroht Innovationsfähigkeit : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Vom Fachkräftemangel betroffene Unternehmen können aufgrund fehlender Expertise und Kapazitäten immer seltener innovative Projekte umsetzen – sie verlieren dadurch an Innovationskraft. Zu diesem Schluss kommen Forscher des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und der Universität Leuven in einer gemeinsamen Studie.

Um negative Konsequenzen abzumildern, würden viele Unternehmen versuchen, externes Know-how durch Kooperationen oder Technologietransfers aufzunehmen. Langfristig brauche es mehr als das: die gezielte Ausbildung und Qualifizierung der Arbeitskräfte, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen sowie ein verbessertes Bildungssystem.