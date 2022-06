Wie sie in der späten Phase der Pandemie auf die Gefahren für ihr Geschäft schauen, hat die Beratungsfirma WTW führende Köpfe der 250 großen Lebensmittel- und Getränkehersteller der Welt gefragt. Und obwohl die Umfrage knapp vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs stattfand, war eins schon klar: Stabilisierung geht derzeit vor Wachstum.

Umweltrisiken und den Klimawandel benennen Unternehmenslenker als externes Risiko Nummer eins der nächsten Jahre. Fünf Risiken durften sie nennen. "Schon heute zerstören Unwetterereignisse wie Hagel, Hochwasser oder Dürren die Ernten sowohl in Deutschland als auch im Ausland", weiß Sylvester Lahmann, Head of Food & Beverage bei der Beratung WTW (Willis Towers Watson). "Doch auch Sachwerte wie Gebäude, Produktionstechniken oder Lager können durch häufigere Klimaereignisse Schaden nehmen." Kaum ein anderer Wirtschaftszweig sei so sehr vom Wetter und natürlichen Ressourcen abhängig wie die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Kosten und Verfügbarkeit der Rohstoffe auf Platz zwei ist damit eng gekoppelt. An dritter Stelle kommt ein Risiko aus dem geopolitischen Feld: Grenz- und Zollthemen inklusive Brexit.Wechselnde Konsumgewohnheiten und Geschmacksvorlieben schon auf Platz vier machen deutlich, dass die wahrgenommene Instabilität für Unternehmen gleich aus mehreren Richtungen kommt: Märkten, Umwelt und Politik. Dies zeigt der Global Food & Beverage Survey Report 2022. Erstellt hat ihn die international tätige Beratung WTW, die HR- und Vergütungsberatung ebenso anbietet wie die Bewertung und Absicherung von Geschäftsrisiken für Unternehmen.Zu den externen kommen die internen, also einigermaßen beeinflussbaren Risikofaktoren. Für fast die Hälfte der Befragten ist die Schädigung der eigenen Marke und des Rufs das größte Schreckensszenario. Mehr als drei Viertel der Teilnehmer (79 Prozent) wissen, dass die Schäden hier am schwierigsten zu managen sind. Fast gleichauf werden mögliche Ursachen für diesen Super-Gau genannt wie Allergene, Gesundheits- und Sicherheitsmängel, Produktkontamination und Lebensmittelherkunft. "Die Reputation der eigenen Marke ist oft mit ESG-Themen verknüpft, deren Nichtbeachtung den Ruf oder das Kerngeschäft schädigen können", erklärt Sylvester Lahmann. Das mache es immer wichtiger, Risiken ganzheitlich zu betrachten und datenbasiertes Monitoring zu betreiben. Industrieversicherungen sind Teil von Lahmanns Repertoire zur Absicherungen von Risiken. Er weiß, dass sie bei einigen Problemen wie zum Beispiel den Folgen des Ukraine-Kriegs nur bedingt helfen. "Sie können keine Schäden verhindern, nur deren finanzielle Auswirkungen auffangen", sagt er. Dennoch hat ihn an der Umfrage die Unwissenheit der Studienteilnehmer darüber, welche versicherbare Risiken tatsächlich versichert sind, überrascht. So waren nur 58 Prozent der Befragten sicher, dass sie speziell gegen Produktrückrufe versichert sind, "obwohl die Kosten immens sind – allen voran die Entschädigung der Einzelhändler", so Lahmann.