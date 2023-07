Anhören

Zukunftspanel Mittelstand Fachkräftemangel ist größtes Problem

Laut einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn benennt fast jedes zweite der rund 1 100 befragten Unternehmen (44 Prozent) den Bereich Fachkräftemangel als herausfordernd. Das Thema rangiert damit das dritte Jahr in Folge an der Spitze der Nöte im Zukunftspanel Mittelstand.