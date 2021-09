Wenn Essen massenhaft in der Tonne landet, dann ist das unverantwortlich. Gleiches gilt allerdings auch für den oberflächlichen Umgang mit diesem Thema in jüngster Zeit. Jetzt ist der Moment gekommen, um endlich klar zu definieren, was echte Lebensmittelverschwendung wirklich meint und wie groß das Problem tatsächlich ist.

