IMAGO / Sportfoto Rudel

Die WM in Katar kommt bei vielen Fans nicht gut an – das wirkt sich auf die Konsumstimmung aus.

An diesem Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Industrie und Handel glauben schon jetzt an einen wirtschaftlichen Fehlschlag, weil die Fans scheinbar überhaupt keine Lust auf das umstrittene Turnier haben. Wenn sie sich da mal nicht täuschen.

