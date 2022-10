Edeka geht mit einer deutlich verbesserten Aufstellung in die nächste Einkaufssaison. In der Championsleague ist das entscheidend: Die Stärke in der heimischen Liga alleine hilft auf dem internationalen Parkett nur bedingt weiter.

