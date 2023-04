Der Lieferdienst Picnic räumt auf mit dem, was bisher für Handelsmarken galt. Das bedeutet nicht nur, dass die Edeka-Beteiligung Toilettenpapierrollen so lange durcheinanderwürfelt, bis sie perfekt in ihre roten Transportboxen passen. Oder ihnen das eigene Logo oft nur auf der Rückseite der Packung aufdruckt – im Gegensatz zu den Vollsortimentern.

Die strategische Zurückhaltung geht noch weiter: Der Online-Händler gibt im großen Stil Kontrolle ab und steht damit im Kontrast zu H