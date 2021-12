Es schwingt immer eine Mischung aus Ehrfurcht, Respekt und Angst mit, wenn in Neckarsulm vom "Inhaber" die Rede ist. Oft erinnerte das an Lord Voldemort aus den Harry-Potter-Büchern, dessen Name auch nicht ausgesprochen werden darf.

