"Shopping Center Performance Report 2020" Zeugnistag für Einkaufszentren

In welchen Einkaufszentren machen die Mieter die besten Geschäfte. Wo läuft es gar nicht? Welcher Betreiber erhält die besten Noten, wenn es um die Bewältigung der Corona-Krise geht? Und welche Auswirkungen hat die Krise auf die Mieten?

Antworten auf diese und weitere Fragen soll der "Shopping Center Performance Report 2020" liefern. Bereits zum zehnten Mal werden Mieter in Einkaufszentren nach ihrer Zufriedenheit mit der wirtschaftlichen Performance ihrer Läden befragt. 400 deutsche Malls stehen auf dem Prüfstand.Durchgeführt wird die Befragung von dem Marktforschungsunternehmen Ecostra aus Wiesbaden. Medienpartner ist ein Recherchenetzwerk aus TextilWirtschaft und Immobilien Zeitung, beide Teil der dfv Mediengruppe.Die Einladungen zur Mieterbefragung wurden per E-Mail versandt. Teilnahmeberechtigt sind Einzelhändler, Gastronomen etc., die mindestens je ein Geschäft in drei verschiedenen Einkaufszentren in Deutschland betreiben. Sollten Sie teilnahmeberechtigt sein und bisher keine E-Mail von Ecostra erhalten haben, so sind Sie offensichtlich noch nicht im entsprechenden Verteiler aufgeführt. Bei Interesse an einer Teilnahme an der Befragung bitten wir Sie, sich an Thomas Terlinden von Ecostra (Telefon: 0611/71 69 575 15, thomas.terlinden@ecostra.com ) zu wenden. Er wird Ihnen eine E-Mail mit dem Zugangsschlüssel schicken.Als Dankeschön für Ihre Bemühungen erhalten Sie nach Fertigstellung eine kostenlose Ausgabe der ausführlichen Studie mit allen Befragungsergebnissen. Über die wichtigsten Ergebnisse des SCPR 2020 berichten wir natürlich wie immer in der TextilWirtschaft.

