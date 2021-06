IMAGO / Eibner

Auch das Bäckergeschäft spürte die Coronakrise, besonders an Innenstadtstandorten blieben oft die Waren liegen. (Symbolbild)

Das Bäckerhandwerk hat in Deutschland zum ersten Mal seit acht Jahren Umsatz eingebüßt. So schrumpften die Erlöse 2020 um etwa 770 Mio. Euro. Gleichzeitig lägen in Großstädten Bäcker-Startups mit innovativen Konzepten im Trend, so der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks.

