IMAGO / Dean Pictures

Bis in fünf Jahren will Lidl in seinen dänischen Filialen keine Tabakprodukte mehr verkaufen. In den Niederlanden ist der Discounter diesen Schritt schon gegangen.

Zigaretten und andere Tabakwaren sollen bei Lidl in Dänemark bis 2028 aus den Regalen verschwinden. In dieser Woche eröffnet der Discounter dort die "erste tabakfreie Filiale".

Lidl will sich in Dänemark noch in diesem Jahrzehnt vom Verkauf von Zigaretten und jeglichen anderen Tabakprodukten verabschieden. Bis Ende 2028