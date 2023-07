picture alliance / Daniel Kalker | Daniel Kalker

Die Rewe Großhandel GmbH ist Teil der Rewe International AG und bündelt das gesamte Großhandelsgeschäft der Gruppe in Österreich.

Das in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckende Handelsunternehmen Adeg Wolfsberg in Österreich übergibt weite Teile seines Geschäfts an den Rewe Großhandel. Vor Ort bleiben noch einige Fragen offen.

Langsam lichten sich die Wolken und es wird erkennbar, wie es mit den Geschäftsbereichen der selbstständigen Genossenschaft Adeg Wolfsberg i