Agravis

Die Agravis-Zentrale in Münster.

Die Agravis Raiffeisen AG hat im ersten Halbjahr deutlich mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum, auch unter dem Strich steht ein deutlich höherer Betrag in den Büchern. Als Grund gibt das Münsteraner Agrarhandelsunternehmen Preissteigerungen an. Die werden sich der Prognose zufolge auch am Jahresende in der Bilanz bemerkbar machen.

