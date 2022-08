EDEKA Minden-Hannover

Edeka Minden-Hannover friert für Kunden mit Deutschlandcard weiter die Preise ein.

Die Preise von 200 Produkten des täglichen Bedarfs sollen bei Edeka Minden-Hannover noch bis Ende Oktober eingefroren bleiben. Mit der Aktion, die sich an Deutschlandcard-Inhaber richtet, will der Händler in Zeiten der Inflation bei Kunden punkten.

