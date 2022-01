IMAGO / Michael Gstettenbauer | Lidl

40 Prozent Rind und 40 Prozent Jackfrucht: Lidl versucht sich an Hybridfleisch.

Lidl zieht mit anderen Händlern mit und probiert sich am Fleisch-Gemüse-Mix: In Kürze will der Schwarz-Discounter sein Sortiment um Fleisch und Wurst mit Pflanzenanteilen von etwa Möhren und Jackfrucht ausweiten. Aldi und andere Wettbewerber testen das Konzept ebenfalls.

