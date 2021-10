Screenshot aus dem Rewe-Bio-Spot

In hunderten Städten wird das Video mit dem Regensburger Bio-Bauern Michael Beer und seinen frei laufenden Kühen gezeigt. (Spot-Szene)

In einer bundesweiten Aktion zeigt Rewe am 9. Oktober in zahlreichen Städten auf tausenden Bildschirmen Kühe von einem Biohof in Regensburg. Die Imagekampagne mit dem Titel "Rewe bringt Kuhherde in die Städte" soll die Eigenmarke Rewe Bio unterstützen.

