Aldi Nord

Auf weniger als 600 qm verkauft der kleine Aldi in Brüssel das komplette Sortiment, inklusive Nonfood.

Deutsche Discounter agieren bei Metropol-Standorten inzwischen sehr flexibel. In Brüssel hat Aldi Nord nun seine erste kompakte City-Filiale in Belgien eröffnet. Insgesamt will der Discounter für die weitere Expansion in der Hauptstadt-Region einen zweistelligen Millionen-Betrag investieren.

