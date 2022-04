IMAGO / ZUMA Wire

In New York gibt jetzt die erste Amazon-Gewerkschaft.

Amazon-Mitarbeiter in New York haben erstmals mehrheitlich für die Gründung einer Gewerkschaftsvertretung gestimmt, was der Online-Riese seit Jahren erfolgreich verhindern konnte. Erste Verhandlungen könnten im Mai beginnen.

