Dieses Verhältnis spiegelt sich auch bei der Anzahl der Posts weitestgehend widermit einem Unterschied: In dieser Statistik liegt Pinterest vor Tiktok, was allerdings nicht wirklich überraschen kann, da beide Plattformen unterschiedliche Strategien bei der Posting-Frequenz erfordern. Ein Rezept-Pin ist eben schneller erstellt als ein launiges Video. Laut Web-Netz-Analyse wurden im Untersuchungszeitraum die meisten Beiträge auf Facebook abgesetzt, dann folgt Instagramder Abstand zu Pinterest ist allerdings denkbar gering.Schaut man sich die Anzahl der Reaktionen auf die Beiträge an, bekommt man einen Eindruck, was für ein Engagement-Monster Tiktok ist. Mit 732 ermittelten Posts erzielten die Unternehmen der Analyse zufolge beinahe 5 Millionen Reactions auf der Kurzvideo-Plattformund damit mehr als auf Facebook, obwohl dort mehr als zehnmal so viele Follower unterwegs sind.Der Löwenanteil dieser Reactions geht jedoch auf nur drei Unternehmen zurück: Spitzenreiter bei den Reaktionen auf Tiktok ist ganz klar Aldi Nord, das bereits frühzeitig damit begonnen hat, die Plattform zu bespielen, und bis heute von diesem First Mover-Vorteil und den gesammelten Erfahrungen profitieren dürfte. Die Performance der Konzernschwester aus dem Süden der Republik ist jedoch aller Ehren wert, wenn man bedenkt, dass Aldi Süd erst im vergangenen Sommer auf Tiktok gestartet ist. Zwischen beiden Aldis hat sich Kaufland positioniert.Hervorzuheben auf Tiktok ist zudem Mix Markt, ein Supermarktspezialist für osteuropäische Lebensmittel. Das Unternehmen hat inzwischen fast 82.000 Follower und berits die Marke von einer Million Likes geknackt. Ein weiteres Unternehmen, das man nicht sofort auf dem Schirm hat, wenn man an Lebensmittel-Einzelhändler in sozialen Netzwerken denkt, ist Wasgau. Das Unternehmen betreibt rund 75 Lebensmittelmärkte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland und setzt sich im Web-Netz-Ranking an die Spitze bei der Anzahl der Facebook- und Instagram-Posts.Bei den Followern und Reactions können die Rheinland-Pfälzer den bundesweit aktiven Top-Händlern allerdings nicht das Wasser reichen. Top-Marke bei den Facebook-Followern ist mit großem Abstand Lidl vor Kauflandallerdings hat die Nummer 2 offenbar die ansprechendere Content-Strategie. Denn bei der Reactions distanziert Kaufland Lidl um ein Vielfaches. Die Schwarz-Gruppe wird es freuen, gehören doch beide Händler zu dem Unternehmen aus Neckarsulm.Auf Instagram sieht es für den Schwarz-Discounter deutlich besser aus. Sowohl bei den Followern als auch bei der Anzahl der Reactions ist Lidl die klare Nummer 1. (ire)